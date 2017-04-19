10 Sağlıklı Abur Cubur

Sağlıklı abur cubur mu olur diyenler? Doğru seçimlerle onları sağlıklı hale getirmek sizin elinizde.

İşte hem keyifli, hem sağlıklı hem de düşük kalorili sağlıklı abur cubur alternatifleri.

[1] Az yağlı patlamış mısır

Film gecelerinin vazgeçilmezi mısır! Az yağlı olursa neden olmasın. Ama 1 su bardağı patlamış mısırın bir dilim ekmek ile aynı enerjiye sahip olduğunu unutmadığımız sürece.

[2] Kuru meyveler

Özellikle elma, portakal ve çilek! Ama miktara dikkat, çünkü kuru meyveler taze meyvelere göre daha fazla enerjiye sahip.

[3] Yağlı tohumlar

Zengin omega-3 ve protein içeriği ile porsiyon kontrolü varsa kuruyemişler şahane alternatifler olabilir.

[4] Leblebi

İster sarı ister beyaz! 1 çay bardağının 1 dilim ekmeğe denk olduğunu unutmadan.

[5] Ev Yapımı Milkshake

Süt, dilediğiniz taze meyveler, biraz tarçın biraz kakao robotta dııırrrrtt ! Şahane karışımlar yapmak sizin elinizde.

[6] Ev Yapımı Meyveli Yoğurt

Yoğurt, dilediğiniz meyveler ve biraz da tarçın! Hoop şipşak hazır.

[7] Yulaflı Puding

Sütünüzü yulaf ve kakao ekleyip kaynayıncaya kadar pişiriyorsunuz, üstüne fındık/badem/ceviz, hoop pudinginiz hazır.

[8] Tam Tahıllı Sandviç/Tost

Tam tahıllı ekmek arası bol yeşillikli peynirli bir sandviçe kim hayır diyebilir ki.

[9] Meyve-Fıstık Ezmesi

Dilediğiniz bir meyve (elma, muz efsane olabiliyor) üzerine fıstık ezmesi, hindistan cevizi, bi tık bitter çikolata! Tatlı krizlerinin savaşçısı.

[10] Wasa-Peynir

Wasa üstü light labne, biraz bal ya da pekmez ile hem tatlı hem de tuzlu harika bir ara öğün yapabilirsiniz.

Tabi ki sağlıklı diye sınırsız yemiyoruz. Porsiyon kontrolünüz her daim sizinle olsun. Beslenmenizi yasaklar değil dengeler yönetsin.