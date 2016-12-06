10 Haftada 10K Koşu Kitabı RUNBOOK Yayında!

Koşmaya nasıl başlarım ya da düzenli koşu antrenmanı yapmak istiyorum ama bir türlü nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız, koşu kitapçığınız RUNBOOK sizi bekliyor. Monthly Fitness Dergisi olarak Puma ile birlikte gerçekleştirdiğimiz koşu rehberi niteliğindeki bu dijital kitap sayesinde koşu öncesi ısınma ve koşu sonrası esneme hareketlerini rahatlıkla uygulayabilecek, koşmaya destekleyici olan kendi vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz egzersizler sayesinde güçlenecek ve performansınızı arttıracaksınız.

Koşu kitapçığı içerisinde verilen haftalık egzersiz ve koşu planına uyarak 10 hafta da 10 kilometreyi rahatlıkla koşabileceksiniz.

Koşu programı ve egzersiz programının da bulunduğu koşu antrenman kitapçığı RUNBOOK ’u ücretsiz indirmek için Monthly Fitness Dergisi Mobil Uygulamasını indirebilir veya buradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Monthly Fitness Dergisi Mobil Uygulamasını ücretsiz indirerek Monthly Fitness Dergisi’nin tüm sayılarına ücretsiz erişebilir ve okuyabilirsiniz. Aylık yayınlanan dergilerin yanı sıra ücretsiz egzersiz programı kitapçığını da indirebilir ve dilediğiniz zaman indirdiğiniz ücretsiz egzersiz programınıza telefonunuzdaki Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.

Monthly Fitness Dergisi Mobil Uygulamasını indirip Puma RUNBOOK’a ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli.