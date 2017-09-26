10 Adımda Zayıfla

[1] KARAR VER

Bütün değişim tek bir kararla başlar. Yapacağınıza inanın ve bunu bir süreç değil yaşam tarzı olarak benimseyin. “Acaba kilo verebilir miyim, versem bu kilomu koruyabilir miyim?” gibi motivasyonu etkileyecek sorularla kendinizi yormayın, gerçekçi hedeflerle yola çıkın

[2] ARA ÖĞÜN YAP

Ara öğünler vücudu hızlandırır. İkişer üçer saat arayla vücuduna alacağın minik bir öğün ile sindirimi tekrar başlat ve metabolizmanı uyandır

[3] DETOX SUYU İLE ÖDEM AT

Her zaman söyleriz günde en az 2-2.5 lt su diye. Bunun 1-1.5 lt sini detox suyundan almanız ödem atmanızı hızlandırır. Ne olmalı bu detox suyunda örnek verelim;

1 lt su içerisine

1 tutam maydonoz

1 tutam nane

1 salatalık

1 limon

2 kabuk tarçın

1 şeftali ile karıştırıp 1 gece dolapta dinlendirdikten sonra süzüp ertesi gün tüketin ve ödemlerinizden kurtulun

[4] PROTEİN AL

Diyette denge en önemlisi. Her gün sadece sebze yenilerek de zayıflanır fakat kas kayıpları görülür. Kas kaybı olmaması için düzenli protein alınmalı. Protein kaynaklarına et, tavuk, balık, peynir, yumurta, süt ve süt ürünleri örnek verilebilir. Miktarları ise kişinin enerji ihtiyacına göre değişir. Miktarlar elirlenirken profesyonel destek alınmalıdır.

[5] HERGÜN TARTILMA

Hergün tartılmak motivayonu düşürür.

Haftada 1 tartılma günü belirleyin ve her hafta aynı gün sabah aç haliniz ile tartılın.

[6] YAĞLI TOHUMLARI EKSİK ETME

Diyette katı ve hayvansal yağları kısıtlarken faydalı yağları artırmak vücut hızını artırır. Günlük belli miktarda alınacak ceviz, kavrulmamış çiğ badem ve fındık vücuda alınacak tekli doymamış yağ asitlerini artırır ve tok tutar

[7] HAREKETİ ARTIR

Bölgesel kilo vermenin en güzel yoludur hareket. Örneğin çalıştırmak istediğiniz yer karın bölgesi ise mekik hareketleri, basen bölgesi ise yürüyüşü hayatınıza katarak vermek istediğiniz yağların bölgesel gitmesini hedefleyin.

[8] KEFİR İÇİN

Kefir içerdiği yüksek probiyotik bakteri ile barsak çalışmasını hızlandırır ve metabolizmayı canlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

[9] OMG-3 TÜKET

Haftada 2-3 gün balık tüketilmeli tüketilemiyorsa muhakkak Omg-3 takviyesi alınmalı. Omega-3 uzun süre tok kalmamızı sağlar, iştahı azaltır. Yağların yakılmasını kolaylaştırır, bir günde yakılan enerji miktarını (kalori) arttırır, kan şekeri ve insülin seviyesinin azalmasını sağlar.

[10] BOL BOL GÜL

Evet yanlış duymadınız gülmek kalori yaktırıyor. 10 dakika aralıksız gülmek yaklaşık 30 kalori yaktırır. Öyleyse kilo verirken de pozitif olup bol bol gülüyor süreci hızlandırıyoruz.